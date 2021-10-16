DGS ek tercih ne zaman bitiyor? 2021 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi!

DGS ek tercih ne zaman bitiyor? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? gibi sorular, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler için gerçekleştirilen DGS sürecinde ek tercih dönemi başladı. 2021 DGS ek tercih süreci ile ilgili merak edilenere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DGS ek tercih ne zaman bitiyor? 2021 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

DGS EK TERCİH NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2021 DGS ek yerleştirme tercihleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.