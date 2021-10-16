DGS ek tercih ne zaman bitiyor? 2021 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi!
DGS ek tercih ne zaman bitiyor? ÖSYM tarafından 2021 DGS ek tercih süreci başladı. İlk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir lisans programına yerleşemeyenler için boş kalan kontenjanlara yerleştirme yapılacak. Henüz tercih yapmayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. ÖSYM yerleştirme takvimi ve tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, DGS ek tercih ne zaman bitiyor? 2021 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
DGS ek tercih ne zaman bitiyor? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? gibi sorular, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler için gerçekleştirilen DGS sürecinde ek tercih dönemi başladı. 2021 DGS ek tercih süreci ile ilgili merak edilenere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DGS ek tercih ne zaman bitiyor? 2021 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
DGS EK TERCİH NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
2021 DGS ek yerleştirme tercihleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.
DGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR
Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacak.
DGS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...
EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?
DGS ek yerleştirme için tercih ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.
DGS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Ancak DGS ek yerleştirme kayıt takvimi henüz belli olmadı.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
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