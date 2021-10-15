AÖF ara (vize) sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimini sürdüren öğrenciler heyecan içinde vize sınavlarını bekliyor. Güz dönemi ara sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, AÖF ara (vize) sınavı ne zaman? 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte cevaplar...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 güz yarıyıl kayıt yenileme tarihi 17 Ekim'e kadar uzatıldı. Öğrenciler, 17 Ekim saat 22.00'a kadar kayıt yenileme işlemini yapabilecek.