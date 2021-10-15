AÖF ara (vize) sınavı ne zaman? 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak? Açıköğretim üniversite kayıt yenileme sürecinin uzatılmasının ardından kayıt yapamayan öğrenciler için bir şans doğmuştu. Kayıt sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kala gözler vize sınavlarına çevrildi. Kayıt yenileme ve sınavlar hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF ara (vize) sınavı ne zaman? 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte haberin detayları...
AÖF ara (vize) sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimini sürdüren öğrenciler heyecan içinde vize sınavlarını bekliyor. Güz dönemi ara sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, AÖF ara (vize) sınavı ne zaman? 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte cevaplar...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 güz yarıyıl kayıt yenileme tarihi 17 Ekim'e kadar uzatıldı. Öğrenciler, 17 Ekim saat 22.00'a kadar kayıt yenileme işlemini yapabilecek.
AÖF SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?
Bir önceki dönemde sınavlar internet üzerinden online gerçekleştirilmişti. Yeni dönemin yüz yüze başlamasının ardından gözler AÖF sınavlarına çevrildi. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada sınavların yüz yüze yapılacağı bildirildi. Akademik takvimde "Sınav tarihleri"nde "Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi duruuna göre değişebilir" ifadelerine yer verildi.
AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı: 27-28 Kasım 2021
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 08-09 Ocak 2022
BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.
Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.
HARF NOTLARININ ANLAMLARI NEDİR?
A, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.
FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.
Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.
AÇIKÖĞRETİM SİSTEMDE SINIF KAVRAMI VAR MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.
Dönemlik-kredili sistemde; önlisans programlarında, Güz Dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans bölümlerinde, Güz Dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarı-yıllardan, Bahar Dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.
AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI
Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF ara (vize) sınavı ne zaman? 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- Majezik, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı? Toplatılan ilaçlar hangileri? Majezik yasak mı?
- Kış lastiği ne zaman zorunlu? 2021 kış lastiği ne zaman takılır? Hangi araçlarda zorunlu?
- 28-29 Ekim tatil mi? 29 Ekim okullar tatil mi? 2021 Cumhuriyet Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacak?
- PSG Angers maçı hangi kanalda? PSG Angers canlı yayın nasıl izlenir?
- Başakşehir Beşiktaş maçı CANLI yayın hangi kanalda? 2021 STSL 9. hafta Başakşehir BJK maçı saat kaçta?
- 18-20-25 bin TL maaşla yurt dışında iş! İngiltere, Kanada, Almanya, Finlandiya’da toplam 942 bin kişi alınacak!
- kentonlakazan.com: Kenton çekiliş başvuru nasıl yapılır? 2021 Kenton BMW 216d Gran Coupe çekilişi ne zaman?
- 1 haftalık ara tatil ne zaman? 2021 okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak? Kasım tatili ayın kaçında başlıyor?
- Magnum çekiliş sonuçları isim listesi 2021! Magnum Porsche çekiliş sonuçları asıl yedek talihliler!
- 15 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı? Bu hafta kim gitti?
- Bankalar para dağıtma yarışında! 2 bin 100 TL’ye kadar çıkıyor! Emekliye ek gelir kapısı!