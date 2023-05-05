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DGS başvuruları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? DGS başvuru ücreti açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2023
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DGS başvuruları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? DGS başvuru ücreti açıklandı mı?

"DGS başvuruları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan veya şartları yerine getirmiş öğrenciler, üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak için DGS oturumlarına katılacak. DGS başvuru işlemleri, ÖSYM AİS üzerinden belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? DGS başvuru ücreti açıklandı mı?

"DGS başvuruları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? DGS başvuru ücreti açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. Sınavın ardından ÖSYM tarafından yayınlanacak 4 yıllık üniversitelerin kontenjanlarına göre adaylar tercihlerini yapacak. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? DGS başvuru ücreti açıklandı mı?

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan takvime göre DGS sınavı başvuru işlemleri 26 Mayıs'ta başlayacak. Son başvuru tarihi ise 5 Haziran olacak. Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte yapacak.

Sisteme giriş yapan adaylar katılacakları oturumları belirleyecek ve sonrasında anlaşmalı bankalar üzerinden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

2023 DGS SINAV ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

Dikey Geçiş Sınavı başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS başvuru işlemleri başlamadan önce ÖSYM tarafından kılavuz açıklanacak. Kılavuzda güncel sınav ücretleri yer alacak. Geçtiğimiz yıl DGS sınav ücreti 190 TL olarak belirlenmişti.

2023 DGS SINAV TARİHİ

Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak. Öğrencilere sayısal ve sözel olmak üzere iki ayrı oturumdan soru yöneltilecek. DGS sınavı toplam 135 dakika sürecek.

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