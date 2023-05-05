"DGS başvuruları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? DGS başvuru ücreti açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. Sınavın ardından ÖSYM tarafından yayınlanacak 4 yıllık üniversitelerin kontenjanlarına göre adaylar tercihlerini yapacak. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? DGS başvuru ücreti açıklandı mı?