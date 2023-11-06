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DİB-MBSTS ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı tarihi 2024!

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Giriş Tarihi: 06.11.2023
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DİB-MBSTS ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı tarihi 2024!

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) için beklenen haber, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından duyuruldu. Bu sınav, din görevlisi olma yolunda ilerlemeyi hedefleyen adaylar için büyük bir öneme sahiptir. İşte haberin detayları...

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2023-DİB-MBSTS) için tarihi açıkladı. Bu sınav, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen din görevlisi sınavlarından biri olarak büyük bir öneme sahiptir. İşte, 2024 DİB-MBSTS tarihi!

DİB MSTBS 2024 TARİHİ BELLİ OLDU!

➡ÖSYM tarafından sınav atrihleri duyuruduldu. 2024 DİB MSTBS sınavı 09.03.2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

SINAV BAŞVURU TARİHLERİ

➡Sınava başvurular 24.01.2024 - 31.01.2024 tarihlerinde alınacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

➡Sınav sonuçlarının 29.03.2024 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.

ADAYLARIN SINAVDA TESLİM EDECEKLERİ BELGE/EVRAK

➡Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ve cevap kâğıdı salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kâğıdını almadığında ilgili aday, derhâl gerekli uyarıda bulunarak soru kitapçığı ve cevap kâğıdının teslim alınmasını sağlamalıdır.

➡Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı cevap kâğıdını ve soru kitapçığını salondaki görevlilere teslim edecekler, kesinlikle sıra üzerinde bırakmayacaklardır.

➡Sınav süresinin bitmesi nedeniyle salon sınav görevlilerinin soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını masa/sıra üzerinde bırakmalarını söylemeleri hâlinde ise adaylar, soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları salon sınav görevlileri tarafından teslim alınıncaya kadar sınav salonundan ayrılmamalıdır.

➡Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve ÖSYM'ye ulaşmayan sınav evrakından adayın kendisi sorumludur. Sınava Giriş Belgesi ise sınav başlamadan önce sınav görevlileri tarafından toplanacaktır.

➡ÖSYM'de her salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir.

➡Sınava Giriş Belgesinin, soru kitapçığı ve cevap kâğıdının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya aittir. Sınava Giriş Belgesi, soru kitapçığı veya cevap kâğıdı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin, cevap kâğıtları ile soru kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilirler.

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