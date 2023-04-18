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DGS başvuru tarihleri 2023 | DGS başvuruları ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2023
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DGS başvuru tarihleri 2023 | DGS başvuruları ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?

"DGS sıanvı ne zaman hangi tarihte?" sorusu araştırılmaya başladı. Önlisans son sınıf okuyan ve mezun olan öğrenciler öğrenimlerini dörde tamamlamak için DGS sınavına katılacaklarÖlçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) konuya ilişkin takvimi açıkladı. Peki DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2023 sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM takviminin yayımlanmasının ardından belli oldu. Önlisans son sınıf okuyan ve mezun olan öğrencilerin öğrenimlerini dörde tamamlamak için katılacağı DGS sınavı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS başvuruları başladı mı?

DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS Dikey Geçiş Sınavı 2023-DGS 16.07.2023 tarihinde yapılacak.

2023 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023 DGS başvuruları 26.05.2023 ile 05.06.2023 tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 13.06.2023 günü saat 23:59'a kadar kabul edilecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuıçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

DGS SINAVI HAKKINDA

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

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