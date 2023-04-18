18 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı | Bahar dönemi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı | Bahar dönemi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2023
ABONE OL
AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı | Bahar dönemi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bahar Dönemi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ara sınavları 8, 9, 15 ve 16 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Online olarak gerçekleştirilen sınavlara ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki AÖF vize sonuçları kaç gün açıklanır? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF bahar dönemi vize sınavları online olarak 8, 9, 15 ve 16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav sürecini başarıyla atlatan öğrenciler detaylarını araştırıyor. Üniversite hayatını açıktan sürdüren öğrenciler arama motorlarında, "AÖF vize sonuçları kaç gün açıklanır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki AÖF vize sınavları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları için belirlenen bir tarih bulunmazken sonuçların, sınav sürecinin sona ermesinin ardından yaklaşık 10-15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

AÖF SINAVLARI BİTTİ Mİ?

Yayınlanan takvime göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları online olarak gerçekleştirildi.

FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavı 27 – 28 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Bunun yanında Yaz Okulu Sınavı, 19 Ağustos 2023'te alınacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA