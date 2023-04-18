AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı | Bahar dönemi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Bahar Dönemi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ara sınavları 8, 9, 15 ve 16 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Online olarak gerçekleştirilen sınavlara ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki AÖF vize sonuçları kaç gün açıklanır? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF bahar dönemi vize sınavları online olarak 8, 9, 15 ve 16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav sürecini başarıyla atlatan öğrenciler detaylarını araştırıyor. Üniversite hayatını açıktan sürdüren öğrenciler arama motorlarında, "AÖF vize sonuçları kaç gün açıklanır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki AÖF vize sınavları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları için belirlenen bir tarih bulunmazken sonuçların, sınav sürecinin sona ermesinin ardından yaklaşık 10-15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.
Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.
AÖF SINAVLARI BİTTİ Mİ?
Yayınlanan takvime göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları online olarak gerçekleştirildi.
FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavı 27 – 28 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Bunun yanında Yaz Okulu Sınavı, 19 Ağustos 2023'te alınacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gaziantep'te bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Gaziantep Ramazan Bayramı saatleri 2023...
- ADANA bayram namazı saatleri 2023! Adana'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il saatler...
- Konya bayram namazı saatleri 2023! Konya'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 81 ilde namaz saatleri
- Bursa 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? Bursa'da Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta?
- Bayram namazı saatleri 2023! İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 21 Nisan namaz saati!
- İstanbul 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta? İller göre namaz saatleri...
- Memur Temmuz zammı son dakika 2023 | %10,44 seviyesinde... TEFE TÜFE oranına göre maaşlara 2. zam hesabı! Polis, Hemşire, Mühendis, Öğretmen...
- Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı maç şifresiz nasıl izlenir?
- Arefe günü oruç tutulur mu, farz mı? Fazileti ve önemi nedir? Arife günü oruç tutarsa 2 yıllık oruç sevabı alır mı?
- Ara tatil kaç gün sürecek, Pazartesi günü okul var mı? Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...
- Arefe günü 1000 ihlas ne zaman, nasıl okunur? Arife Günü okumanın fazileti nelerdir? İHLAS SURESİ ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU
- Emeklilik için yeni detay açıklandı! Formül geldi, 3600-4500 gün primle kısmi emeklilik! Yaş şartı esneyebilir! 1999-2000 sonrası...