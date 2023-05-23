DGS başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? DGS başvuru ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?
"DGS başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Söz konusu sınava her yıl iki senelik üniversite mezunu olup eğitimlerini dört yıllık programa tamamlamak isteyen vatandaşlar katılım sağlıyor. Öte yandan sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak. Peki, DGS başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? DGS başvuru ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?
"DGS başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? DGS başvuru ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların gündeminde yer alan Dikey Geçiş Sınavı tarihiyle son günlerde merak konusu. Peki, DGS başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? DGS başvuru ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?
2023 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2023 DGS başvuruları 26 Mayıs 2023 ile 05 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 13 Haziran 2023 günü saat 23:59'a kadar kabul edilecek.
Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte yapacak. Sisteme giriş yapan adaylar katılacakları oturumları belirleyecek ve sonrasında anlaşmalı bankalar üzerinden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.
DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS Dikey Geçiş Sınavı 2023-DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.
Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.
2023-DGS sonuçları sadece 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.
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