"DGS başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? DGS başvuru ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların gündeminde yer alan Dikey Geçiş Sınavı tarihiyle son günlerde merak konusu. Peki, DGS başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? DGS başvuru ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?