2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF final sınavları nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi?
"2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fakültenin resmi sosyal medya hesabından gelen açıklama sonrası final sınavı tarihi netleşirken sınavın online olarak yapılacağı duyuruldu. Peki, 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF final sınavları nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi?
"2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF final sınavları nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fakültenin resmi sosyal medya hesabından gelen açıklama sonrası final sınavı tarihi netleşirken sınavın online olarak yapılacağı duyuruldu. Peki, 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF final sınavları nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi?
AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 10 – 11 Haziran 2023 tarihleri arasında alınacak.
Bunun yanı sıra telafi sınavları 22 – 23 Temmuz 2023 arasında yapılacak.
Mezuniyete üç ders sınavı ise 2 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?
2022-2023 Bahar dönemi bitirme sınavları 10 - 11 Haziran tarihlerinde olacak. Final sınavı ise çevrimiçi düzenlenecek. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklama ise şu şekilde;
'İstanbul Üniversitesi Senatosu'nda alınan karar gereğince AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) ve telafi (bütünleme) sınavları çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.''
2023 AUZEF ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemindeki derslerinizin final sınavları 10 Haziran 2023 – 11 Haziran 2023 tarihleri arasında sınav takviminde ilan edilen gün ve saatlerde gerçekleşecek.
Sınavlarınıza dönem derslerinizin yanında belirtilen tarihte 09:00-23:59 saatleri arasında https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.
Her bir ders için sadece belirlenen tek bir günde sınav yapılacak. Ara sınavlarda her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 30 dakika sınav süresi tanımlanacak.
Ara sınavda aldığınız puanlar dönem sonu başarı notunuzu %30 oranında etkileyecek.
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- 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF final sınavları nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi?
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