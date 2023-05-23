"2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF final sınavları nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fakültenin resmi sosyal medya hesabından gelen açıklama sonrası final sınavı tarihi netleşirken sınavın online olarak yapılacağı duyuruldu. Peki, 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF final sınavları nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi?