DGS başvuru ekranı 2023 | Kılavuz yayımlandı! ÖSYM kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, kaç TL?

DGS'ye girecek öğrenciler için beklenen haber ÖSYM'den geldi. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte DGS aratılmaları hız kazandı. 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler başvuru işlemleri için detayları araştırıyor. Peki DGS başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte DGS başvuru ekranı...

2023 DGS BAŞVURU TARİHLERİ

2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 29 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-DGS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.