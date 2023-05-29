DGS başvuru ekranı 2023 | Kılavuz yayımlandı! ÖSYM kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, kaç TL?
DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte sorusunun cevabı merak ediliyor. Mayıs ayının sonuna gelirken öğrenciler başvurulara ilişkin detayları araştırmaya başladı. Öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'na girerek ön lisans eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla tamamlamak istiyorlar. Peki DGS başvuruları başladı mı, ne zaman?
DGS'ye girecek öğrenciler için beklenen haber ÖSYM'den geldi. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte DGS aratılmaları hız kazandı. 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler başvuru işlemleri için detayları araştırıyor. Peki DGS başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte DGS başvuru ekranı...
2023 DGS BAŞVURU TARİHLERİ
2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 29 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-DGS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2023 NE KADAR?
DGS başvuru ücreti 270 TL olarak açıklandı.
2023 DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 29 Mayıs 2023 tarihinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru kılavuzunda yayımlanacak.
DGS NE ZAMAN 2023?
DGS Dikey Geçiş Sınavı 2023-DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.
Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.
2023-DGS sonuçları sadece 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav sonuçları 11 Ağustos günü adayların erişimine açılacak.
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