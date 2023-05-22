DGS Başvuru Ekranı 2023 | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Başvuru şartları neler, ücreti ne kadar, kaç TL?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Ön lisans eğitimini lisansa çevirmek isteyen öğrenciler DGS'ye girerek belirli bir puan elde etmeyi hedefliyor. Gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne çevrildi. Peki DGS ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Başvuru şartları neler? İşte DGS 2023 başvuru için gereken detaylar...