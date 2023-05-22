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DGS Başvuru Ekranı 2023 | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Başvuru şartları neler, ücreti ne kadar, kaç TL?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2023
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DGS Başvuru Ekranı 2023 | Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Başvuru şartları neler, ücreti ne kadar, kaç TL?

DGS başvuruları için geri sayım başladı. Dikey Geçiş Sınavı ile birlikte öğrenciler 2 senelik üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlama imkanı buluyor. Yoğun ilgi gören DGS ile ilgili detaylar arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Peki DGS ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Başvuru şartları neler?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Ön lisans eğitimini lisansa çevirmek isteyen öğrenciler DGS'ye girerek belirli bir puan elde etmeyi hedefliyor. Gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne çevrildi. Peki DGS ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Başvuru şartları neler? İşte DGS 2023 başvuru için gereken detaylar...

DGS NE ZAMAN?

DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak.

DGS BAŞVURU TARİHİ 2023 NE ZAMAN?

DGS başvuru işlemleri 26 Mayıs'ta başlayacak, 5 Haziran'da sona erecek.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. DGS 2023 başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında açıklanmış olacak.

DGS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

DGS ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavıdır. Dikey Geçiş Sınavına yükseköğretim kurumlarının 2 yıllık ön lisans programını başarı ile tamamlamış olan öğrenciler girebilir. Bunun dışında açık öğretimden de 2 yıllık bölüm bitirenler DGS'ye girme hakkına sahiptir.

Dikey Geçiş Sınavına giren öğrenciler başarılı bir puan alırsa herhangi bir yüksek öğretim kurumunda tamamlamış oldukları eğitimi 4 yıla tamamlarlar. Lise mezunu, açık öğretim 4 yıllık lisans mezunu ya da lisans mezunları DGS'ye giremez. DGS sınavı yükseköğretim kurumlarının lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin girmesi gereken bir sınavdır.

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