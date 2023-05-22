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ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023! KPSS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? Başvuru ücreti kaç TL? KPSS a grubu meslekleri...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2023
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ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023! KPSS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? Başvuru ücreti kaç TL? KPSS a grubu meslekleri...

"KPSS başvuru ne kadar kaç TL?" arama motorlarında hız kazandı. Başvurularının başlamasıyla birlikte gözler KPSS başvuru ücreti ve başvuru sürecine ilişkin detaylara çevrildi. ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayabilicek. Peki, KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, son tarih ve başvuru ücreti ne kadar? İşte cevabı...

KPSS başvuru ekranı 2023! KPSS lisans başvuruları ÖSYM tarafından online olarak alınıyor. Bu sene KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT uygulaması olacak. Sınava katılacak adaylar ise başvuru süreci hakkında detayları araştırmaya başladı. Bu noktada "KPSS lisans başvurusu son gün ne zaman, KPSS sınavı kaç gnü kaldı?" gibi sorular gündeme getirildi. İşte, haberin detayları...

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI!

Lisans mezunu öğrencilerin katılacağı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri-Alan Bilgisi ve ÖABT sınav başvuruları 16-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayacak.

2023 LİSANS KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor. KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor.

Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.

KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri her bir oturum için 150 TL,

Alan Bilgisi her bir oturum için 100 TL,

ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için 150 TL başvuru ücreti ödeyecek.

2023 KPSS NE ZAMAN?

- Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da,

- Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

- KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

A GRUBU VE B GRUBU KADROLAR

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere, atanacaklar için yapılacak işlem ve sınavları kapsar.

İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan
puanla başvuruda bulunamazlar.

2023 KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) - 23 Temmuz 2023

KPSS (Alan Bilgisi 1) 29 Temmuz 2023

KPSS (Alan Bilgisi 2) 30 Temmuz 2023

KPSS (Öğretmenlik, Alan Bilgisi Testi ÖABT) 6 Ağustos 2023

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