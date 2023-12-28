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AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Açık Lise ders geçme notu hesaplama

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2023
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AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Açık Lise ders geçme notu hesaplama

Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 1. dönem sınavları, geçtiğimiz hafta sonu, 23-24 Aralık cumartesi ve pazar günleri Türkiye genelinde gerçekleşti. Şimdi ise adaylar, heyecanla sınav sonuçlarını bekliyor. Peki AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 1. dönem sınavlarına dair heyecanlı bekleyiş başladı. Uzun bir süreç sonrasında yüz yüze olarak gerçekleşen bu sınavlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kılavuza göre belirlenen takvimle tamamlandı. Şimdi ise öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenmek için geri sayıma geçti. İşte sonuçların açıklanmasına ilişkin detaylar...

AÖL (AÇIK LİSE) SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihinde uygulandı. MEB tarafından yayınlanan kılavuzda ise sınav sonuçları takvimi duyuruldu.

AÖL sınavları değerlendirme işlemleri cevap anahtarına itirazların alınmasının ardından başlayacak. Açık lise sınav sonuçları 24 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları sorgulama işlemleri aolweb.meb.gov.tr adresinden yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuç sorgulayabilecek.

AÖL sınav sonuç ekranında adayların toplam elde ettikleri puan ve doğru-yanlış cevap sayısı yer alacak.

DERS GEÇME NOTU ALT SINIRI 45 OLACAK!

Açık lise sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek. Yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemezken 45 puan ve üzeri alan adaylar başarılı olacak.

AÖL SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Açık öğretim lisesi sınavlarında doğru yanıtlanan her sorunun puan karşılığı 5 olarak belirlendi. AÖL sınav puanı hesaplanırken doğru sayısı x5 olarak yapılacak.

Örneğin sınavda 10 soruya doğru yanıt veren öğrenci 50 puan alırken 15 soruya doğru yanıt veren aday 75 puan alacak. sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır

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