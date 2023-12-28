AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Açık Lise ders geçme notu hesaplama

Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 1. dönem sınavlarına dair heyecanlı bekleyiş başladı. Uzun bir süreç sonrasında yüz yüze olarak gerçekleşen bu sınavlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kılavuza göre belirlenen takvimle tamamlandı. Şimdi ise öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenmek için geri sayıma geçti. İşte sonuçların açıklanmasına ilişkin detaylar...

AÖL (AÇIK LİSE) SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?