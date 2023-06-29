"2023 - 2024 okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'ün kaçında, hangi tarihte açılacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılı yaz tatilinin başlamasıyla birlikte tatile çıkan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılı öncesi planlamalarını yapmak için okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2023 - 2024 okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'ün kaçında, hangi tarihte açılacak 2023?