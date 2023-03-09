"DGS 2023 sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? DGS sınavı ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 DGS sınavlarının ne zaman yapılacağı, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli oldu. DGS sınavına girecek olan adaylar, başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, DGS 2023 sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? DGS sınavı ne zaman yapılacak?