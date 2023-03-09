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DGS 2023 sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? DGS sınavı ne zaman yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2023
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DGS 2023 sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? DGS sınavı ne zaman yapılacak?

"DGS 2023 sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurularının ne zaman yapılacağı, iki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, DGS 2023 sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? DGS sınavı ne zaman yapılacak?

"DGS 2023 sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? DGS sınavı ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 DGS sınavlarının ne zaman yapılacağı, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli oldu. DGS sınavına girecek olan adaylar, başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, DGS 2023 sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? DGS sınavı ne zaman yapılacak?

2023 DGS NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023'de yapılacak.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2023 DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında alınacak.

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