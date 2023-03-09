10 ilde okullar ne zaman açılacak 2023? Gaziantep ve Adana'da okullar hangi tarihte açılacak?
"10 ilde okullar ne zaman açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Özer tarafından yapılan açıklama sonrasında Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Peki, 10 ilde okullar ne zaman açılacak 2023? Gaziantep ve Adana'da okullar hangi tarihte açılacak?
"10 ilde okullar ne zaman açılacak 2023? Gaziantep ve Adana'da okullar hangi tarihte açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB Bakanı Özer yaptığı açıklamayla, deprem bölgesindeki 10 il için tarih verdi. Peki, 10 ilde okullar ne zaman açılacak 2023? Gaziantep ve Adana'da okullar hangi tarihte açılacak?
10 İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamayla birlikte, 10 ilde okulların açılacağı tarihi duyurdu.
Bakan Özer açıklamasında, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim ve öğretime 1 Mart'ta başlanacağını, eğitim ve öğretime verilen arayı Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'a, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.
Buna göre; deprem bölgesinde bulunan 10 ilde okulların 27 Mart'ta kadar 3 kategoride açıklanacağını belirtti.
DEVAM ŞARTI ARANMAYACAK
Depremden etkilenen 10 ile Elazığ'ın da eklendiğini belirten Özer, Elazığ'da da ikinci dönem devam şartının aranmayacağını ifade etti.
Yalnızca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "sağlam" raporu verilen okullarda eğitimi başlatacaklarını vurgulayan Özer, "Okullarımıza sağlam raporu almadan kesinlikle öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi okullara sokmayacağız. Eğitim başlayacak illerde de eğer sağlam raporu henüz alınmamışsa o okullarda eğitime başlamayacağız." diye konuştu.
OKULLAR 3 KATEGORİDE AÇILACAK
Depremden etkilenen 10 ili kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tuttuklarını ve 3 kategoriye ayırdıklarını bildiren Özer, şöyle devam etti:
"Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlıyoruz.
İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim, öğretime 1 Mart tarihine kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz.
Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz uzatmayı, eğitim öğretimine ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz.
Dolayısıyla bu on ilimizi eğitim öğretimiyle buluşturmada güvenlik odaklı ve tedrici bir şekilde normalleşme sürecini bugün itibarıyla, bugün almış olduğumuz kararlarla başlatmış oluyoruz. Bunlara ilave olarak 10 ilimizde tüm hastanelerde 1 Mart tarihine kadar hastane sınıfları açacağız.
Bu hastane sınıflarında sadece tedavilerini hastanede gören öğrencilerimiz eğitim almayacak, ayrıca 7-24 fedakar bir şekilde çalışan sağlık emekçilerimizin çocukları da bu sınıflardan yararlanabilecekler."
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