10 ilde okullar ne zaman açılacak 2023? Gaziantep ve Adana’da okullar hangi tarihte açılacak?

Bakan Özer açıklamasında, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim ve öğretime 1 Mart'ta başlanacağını, eğitim ve öğretime verilen arayı Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'a, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.

Buna göre; deprem bölgesinde bulunan 10 ilde okulların 27 Mart'ta kadar 3 kategoride açıklanacağını belirtti.