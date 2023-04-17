DGS 2023 ne zaman? 2023 DGS başvuru tarihi ne zaman, hangi ayda yapılacak? ÖSYM sözel, sayısal oturum...
"DGS ne zaman yapılacak?" sorusu araştırılmaya başladı. Ön lisans mezunu binlerce aday, Dikey Geçiş Sınavı ile eğitimlerini dört yıla tamamlayacak. Adaylar 2023 DGS tarihini merak ediyor. 2023 ÖSYM sınav takvimi ile DGS tarihi belli oldu. Peki DGS 2023 ne zaman? İşte, DGS başvuru tarihi
"DGS başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. ÖSYM sınav takvimi ile DGS 2023 tarihi netlik kazandı.Sınava katılacak olan adaylar, 2023 DGS başvuru tarihini araştırıyor. Peki DGS 2023 ne zaman? DGS başvuru tarihi belli oldu mu? ÖSYM DGS sınav takvimi 2023!
DGS 2023 NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2023 sınav takvimi yayımlandı. DGS sözel ve sayısal olarak iki oturum olarak yapılacak. DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenecek.
DGS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
DGS 2023 başvuru tarihleri yayımlanan takvim ile belli oldu. Bu anlamda 2023 Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 26 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. DGS geç başvuru tarihi ise 13 Haziran 2023 olarak kararlaştırıldı.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Sınav sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde adayların erişimine açılacak.
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