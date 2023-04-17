DGS 2023 ne zaman? 2023 DGS başvuru tarihi ne zaman, hangi ayda yapılacak? ÖSYM sözel, sayısal oturum...

"DGS başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. ÖSYM sınav takvimi ile DGS 2023 tarihi netlik kazandı.Sınava katılacak olan adaylar, 2023 DGS başvuru tarihini araştırıyor. Peki DGS 2023 ne zaman? DGS başvuru tarihi belli oldu mu? ÖSYM DGS sınav takvimi 2023!