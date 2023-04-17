AÖF 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
"AÖF 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları 8 – 9 Nisan ile 15 – 16 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Peki, AÖF 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
"AÖF 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi final sınavları 27 – 28 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki, AÖF 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları için belirlenen bir tarih bulunmazken sonuçların, sınav sürecinin sona ermesinin ardından yaklaşık 10-15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.
Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.
AÖF SINAVLARI BİTTİ Mİ?
Yayınlanan takvime göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları online olarak gerçekleştirildi.
FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavı 27 – 28 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Bunun yanında Yaz Okulu Sınavı, 19 Ağustos 2023'te alınacak.
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