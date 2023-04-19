2023 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 1.2.3.4. sınıf sonuç ekranı açıldı mı? Bireysel değerlendirme sınavına hak kazananlar...
MEB, BİLSEM 2023 yılı için sınav sonuç takvimini açıkladı. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Peki, 2023 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 1.2.3.4. sınıf sonuç ekranı açıldı mı? Bireysel değerlendirme sınavına hak kazananlar...
"2023 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB, BİLSEM 2023 yılı için sınav sonuç takvimini açıkladı. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Peki, 2023 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 1.2.3.4. sınıf sonuç ekranı açıldı mı? Bireysel değerlendirme sınavına hak kazananlar...
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME TAKVİMİ 2023
Takvim değişmeden önce MEB BİLSEM sınav tarihlerini duyurmuştu. Söz konusu sınav takvimi şöyleydi;
13 Şubat BİLSEM sınavı
14 Ocak 2023
09 Nisan 2023
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması
19 Nisan 2023
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023
İtiraz başvurularının alınması
02-05 Mayıs 2023
İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan 2023
05 Mayıs 2023
Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
09 Mayıs 2023
Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tekirdağ, Denizli, Ordu bayram namaz vakitleri 2023 | Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 2023 Ramazan Bayramı il il saatler
- Şanlıurfa, Adıyaman, Şırnak bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 2023 Ramazan Bayramı il il ezan saatleri
- Bayram Ezanı Saatleri 2023 | Mersin, Manisa, Balıkesir bayram namazı saat kaçta kılınacak?
- 700 bin işçi zammında tabela değişti! 12.000 gövde + 2 yılda toplam 6000 TL ek yardım!
- SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklisine zam kilidi açıldı! 6 aylık ROTA OLUŞTU! 7.500 TL < 9.107 TL!
- TOGG mağazası nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da hangi ilçede yer alıyor? TOGG teslimat ve teslim yerleri il il liste
- Bayram namazı Antalya'da kaçta? Nasıl kılınır, kaç rekat? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta başlıyor, ezan kaçta okunuyor?
- Ankara bayram namazı saati 2023 | Nasıl kılınır, kaç rekat? 21 Nisan Ramazan Bayramı ezanı saat kaçta okunuyor?
- Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? 18-19 Nisan Evde bakım maaşı yattı mı? İşte iller listesi
- Elveda Ya Şehri Ramazan Mesajları 2023 | En güzel, resimli, hadisli, kısa, uzun Ramazan'a veda mesajları ve sözleri!
- 2023 Son teravih ne zaman kılınacak? Arefe günü teravih namazı var mı, kılınır mı?
- TOKİ başvuru iadesi nasıl alınır? TOKİ IBAN numarası ile 500 TL para iadesi nereden alınır?