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DGS 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS başvuruları nereden, nasıl yapılır? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı kayıt...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2022
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DGS 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS başvuruları nereden, nasıl yapılır? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı kayıt...

DGS 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı için başvuru süreci başlıyor. 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin katılım sağladığı sınav için başvuru detayları merak ediliyor. Peki, DGS 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS başvuruları nereden, nasıl yapılır? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı kayıt...

DGS 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık üniversite mezunları DGS sınavından başarılı oldukları taktirde eğitimlerini dört seneye tamamlayabilirler. Peki, DGS 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS başvuruları nereden, nasıl yapılır? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı kayıt...

2022 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM 2022 sınav takvimini yayımladı. Takvime göre DGS sınavı bu yıl 3 Temmuz tarihinde uygulanacak.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) BAŞVURU TARİHİ

2022 Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 13 Mayıs'ta başlayacak ve 23 Mayıs'a kadar devam edecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

DGS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

DGS başvuru şartları henüz belli olmadı. Şartlar kılavuz yayımlandıktan sonra netleşecek. Başvuru ücreti de kılavuz ile birlikte ortaya çıkacak. 2021 yılında DGS başvuru ücreti 225 lira olarak belirlenmişti.

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