DGS 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık üniversite mezunları DGS sınavından başarılı oldukları taktirde eğitimlerini dört seneye tamamlayabilirler. Peki, DGS 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS başvuruları nereden, nasıl yapılır? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı kayıt...