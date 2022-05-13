ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 97. dönem ÖGG sonuçları belli oldu mu?
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 24 Nisan tarihinde tamamlanan Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçları, katılım sağlayan adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 97. dönem ÖGG sonuçları belli oldu mu?
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 97. dönem ÖGG sonuçları belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ÖGG sınav duyurusu ile sınava giren katılımcılar ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 97. dönem ÖGG sonuçları belli oldu mu?
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel güvenlik sınav sonuçlarının 13 Mayıs tarihinde açıklanması planlanılıyor.
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklardır.
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- ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 97. dönem ÖGG sonuçları belli oldu mu?
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