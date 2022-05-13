ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 97. dönem ÖGG sonuçları belli oldu mu?

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 97. dönem ÖGG sonuçları belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ÖGG sınav duyurusu ile sınava giren katılımcılar ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 97. dönem ÖGG sonuçları belli oldu mu?