BİLSEM SONUÇLARI SON DAKİKA: BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman? BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 19 Mart - 8 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeleri yapılan BİLSEM sonuçlarının açıklanma tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman? BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman? BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BİLSEM sınav sonuçları binlerce öğrenci ve velinin gündeminde. 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik yetenek alanlarına göre değerlendirilen BİLSEM sınavı sonuçları için geri sayım devam ediyor. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman? BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
19 Mart ile 8 Mayıs günleri arasında tamamlanan BİLSEM sınavı sonuçları 13 Mayıs günü açıklanacak. Kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos 2022'de duyurulacak.
BİLSEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak. Yarın açıklanması beklenen BİLSEM sınav http://meb.gov.tr/ adresinden yayımlanacak.
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV TARİHLERİ
Bilim ve Sanat Merkezleri ilk sınavının ardından değerlendirmeye alınacak olan öğrenciler 13 Haziran tarihinden 12 Ağustos gününe kadar BİLSEM sınavlarına alınacak
BİLSEM TAKVİMİ 2022
Değerlendirme süreci: 19 Mart-8 Mayıs 2022
Değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 13 Mayıs 2022
İtiraz başvurularının alınması: 16-23 Mayıs 2022
İtirazların değerlendirilmesi: 24-30 Mayıs 2022
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 19 Ağustos 2022
BİLSEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?
Bilim ve sanat merkezlerine 1, 2 ve 3. Sınıf seviyelerinde öğrenci değerlendirme işlemi aşağıdakiadımlar izlenerek gerçekleştiriliyor:
a) Tablet bilgisayarla grup tarama uygulaması
b) Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınması
Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik yetenek) kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacaktır.
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