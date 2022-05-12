BİLSEM SONUÇLARI SON DAKİKA: BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman? BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman? BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BİLSEM sınav sonuçları binlerce öğrenci ve velinin gündeminde. 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik yetenek alanlarına göre değerlendirilen BİLSEM sınavı sonuçları için geri sayım devam ediyor. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman? BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?