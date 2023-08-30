AUZEF'in kayıt yenileme süreci, her dönemin başında öğrencilere sunulan ve akademik devamlılıklarını sürdürebilmeleri için önemli bir adımdır. İşlemler genellikle üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilir. İşte İstanbul Üniversite Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri...