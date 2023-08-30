AUZEF kayıt yenileme tarihleri | İstanbul Üniversite Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? Harç ücretleri ne zaman yatırılacak?
AUZEF'in kayıt yenileme süreci, her dönemin başında öğrencilere sunulan ve akademik devamlılıklarını sürdürebilmeleri için önemli bir adımdır. İşlemler genellikle üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilir. İşte İstanbul Üniversite Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri...
AUZEF'in kayıt yenileme süreci, her dönemin başında öğrencilere sunulan ve akademik devamlılıklarını sürdürebilmeleri için önemli bir adımdır. İşlemler genellikle üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilir. İşte İstanbul Üniversite Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri...
ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
İstanbul Üniversite Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi harç ödeme işlemleri başladı. Güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos Pazartesi günü başlamıştır.
Son gün ise 1 Eylül'dür.
AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
2023-2024 güz yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu AUZEF'in resmi sitesi üzerinden yayınlanmıştır. Kayıt yenileme işlemleri, üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşlemler sırasında öğrencilerin karşılaşabileceği sorunlar ve çözüm yolları da detaylı bir şekilde anlatılıyor.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF 2023-2024 İLK KAYIT TARİHLERİ
AUZEF 2023 – 2024 başvuru ve kayıt işlemleri tarihleri netlik kazandı.
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sınavsız İkinci Üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 7 Ağustos - 7 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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