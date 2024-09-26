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AÖL 2024-2025 kayıtları bitti mi, ne zaman bitecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 12:05
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AÖL 2024-2025 kayıtları bitti mi, ne zaman bitecek?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim yılı için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yoğun ilgi görüyor. Binlerce öğrencinin merakla beklediği kayıt sürecine dair takvim, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Açık lise eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler, başvuru sürecini kaçırmamak için tarihler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

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