Darüşşafaka sınav sonuç tarihi 2023 | Açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İlkokul 4. sınıf... Kontenjan sayısı kaç?
Darüşşafaka Eğitim Kurumları anne ve/veya babasını kaybetmiş öğrenciler için parasız ve yatılı eğitim imkanı sağlamaktadır. 4. sınıf öğrencileri 21 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de sınava girdiler. Süreci başarıyla tamamlayanlar arama motorlarında sonuç tarihlerini araştırmaya başladı. Peki Darüşşafaka sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Darüşşafaka sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı araştırılıyor. Anne ve/veya babasını kaybetmiş öğrenciler için parasız ve yatılı eğitim imkanı sağlayan kurumun sınavına 4. sınıf öğrencileri girdi. 21 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de gerçekleşen sınavın ardından sonuçlar öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Darüşşafaka sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
DARÜŞŞAKAFA SINAV SONUÇ TARİHİ 2023
Öncelikle şunu belirtelim ki konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden öğrenebilirsiniz.
SINAV NE ZAMAN?
Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2023 yılı sınavı; 21 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de Türkiye'nin 37 ilinde düzenlendi.
DARÜŞŞAFAKA SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Öğrencinin;
T.C. vatandaşı olması
Anne ve/veya babasının hayatta olmaması
Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması
2012 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)
2022 – 2023 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması.
KONTENJAN SAYISI
70 il için 120, afetten etkilenen 11 il içinse ek 100 kontenjan oluşturuldu. Böylelikle Darüşşafaka Giriş Sınavı ile okula alınacak toplam öğrenci sayısı 220 oldu.
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