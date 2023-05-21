Darüşşafaka sınav sonuç tarihi 2023 | Açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İlkokul 4. sınıf... Kontenjan sayısı kaç?

2012 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

2022 – 2023 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması.

KONTENJAN SAYISI

70 il için 120, afetten etkilenen 11 il içinse ek 100 kontenjan oluşturuldu. Böylelikle Darüşşafaka Giriş Sınavı ile okula alınacak toplam öğrenci sayısı 220 oldu.