AÖF sınavı online mı son dakika? AÖF dönen sonu sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF sınav tarihleri hakkında araştırmalar sürüyor. Güz dönemi final sınavlarını bekleyen adaylar için 2022 Ocak ayı işaret edildi. AÖF sınavı online mı son dakika? AÖF dönen sonu sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Final sınav takvimi...

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖF Güz Dönemi vize sınavları yüz yüze olarak uygulandı. AÖF Güz Dönemi final sınavları için henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.