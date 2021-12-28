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AÖF sınavı online mı son dakika? AÖF dönen sonu sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Final sınav takvimi...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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AÖF sınavı online mı son dakika? AÖF dönen sonu sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Final sınav takvimi...

AÖF sınavı online mı son dakika? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF sınav tarihleri merak ediliyor. Güz ve bahar dönemi sınav takviminin belli olmasının ardından detaylar merak ediliyor. Öğrenciler sınavların online mı, yüz yüze mi olacağını merak ediyor. İşte, AÖF sınavı online mı son dakika? AÖF dönen sonu sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Final sınav takvimi...

AÖF sınavı online mı son dakika? AÖF dönen sonu sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF sınav tarihleri hakkında araştırmalar sürüyor. Güz dönemi final sınavlarını bekleyen adaylar için 2022 Ocak ayı işaret edildi. AÖF sınavı online mı son dakika? AÖF dönen sonu sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Final sınav takvimi...

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖF Güz Dönemi vize sınavları yüz yüze olarak uygulandı. AÖF Güz Dönemi final sınavları için henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi final sınavları 08- 09 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi ara sınavı 2 Nisan ve 3 Nisan'da, dönem sonu sınavı ise 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

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