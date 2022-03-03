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Çorum ve Kırıkkale'de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Çorum ve Kırıkkale'de okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklaması...

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Çorum ve Kırıkkale’de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Çorum ve Kırıkkale’de okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklaması...

Çorum ve Kırıkkale'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerden kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için son dakika uyarısı geldi. Hangi illerde okulların tatil olacağı merak ediliyor. İşte, Çorum ve Kırıkkale'de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Çorum ve Kırıkkale'de okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklaması...

Çorum ve Kırıkkale'de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Çorum ve Kırıkkale'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il ve bölgede yağış uyarısı yapıldı. Bu süreçte yoğun kar yağışınin etkisini gösterdiği illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Çorum ve Kırıkkale'de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Çorum ve Kırıkkale'de okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklaması...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek.

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz'in batısı dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve Sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak;

iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve Kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

YER YER BUZLANMA VE DON OLAYI GÖRÜLECEK

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi beklenmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak kuvvetli yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli kar şeklinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇORUM VE KIRIKKALE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların tatil olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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