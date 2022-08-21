AÖF kayıt takvimi 2022: AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yeni dönem kayıtları online mı, çevrimiçi mi yapılacak?

AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yeni dönem kayıtları online mı, çevrimiçi mi yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıktan eğitim imkanı sağlayan Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi kayıt tarihleri araştırılıyor. Peki, AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yeni dönem kayıtları online mı, çevrimiçi mi yapılacak?