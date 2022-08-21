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AÖF kayıt takvimi 2022: AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yeni dönem kayıtları online mı, çevrimiçi mi yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2022
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AÖF kayıt takvimi 2022: AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yeni dönem kayıtları online mı, çevrimiçi mi yapılacak?

AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri yapıldı. YKS puanı ile Açıköğretim Fakültesine kayıt yaptıracak öğrenciler ise kayıt tarihlerini merak ediyor. Peki, AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yeni dönem kayıtları online mı, çevrimiçi mi yapılacak?

AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yeni dönem kayıtları online mı, çevrimiçi mi yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıktan eğitim imkanı sağlayan Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi kayıt tarihleri araştırılıyor. Peki, AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yeni dönem kayıtları online mı, çevrimiçi mi yapılacak?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos – 17 Ekim arasında gerçekleştirilecek.

Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF KAYIT TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi sınavsız ikinci üniversite kayıtları 1 Ağustos – 16 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

AUZEF ikinci üniversite kayıtları için başvurular basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihi yaparak tamamlanacak.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (ATA AÖF) KAYITLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi sınavsız ikinci üniversite ön kayıtları 06 Haziran - 02 Ekim tarihleri arasıda, kesin kayıtları ise 29 Ağustos – 2 Ekim arasında gerçekleştirilecek.

İkinci üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin) kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerin öncelikle İkinci üniversite Kayıt Sayfası üzerinden ön kayıt işlemlerini yapmaları gerekir.

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