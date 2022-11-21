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Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? 22 Kasım Salı günü Çanakkale'de okullar açık mı, kapalı mı? Valilik son duyurular!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Çanakkale’de yarın okullar tatil mi? 22 Kasım Salı günü Çanakkale’de okullar açık mı, kapalı mı? Valilik son duyurular!

Çanakkale'de etkili olan kuvvetli lodosun akşam saatlerine kadar il genelinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği beklendiğinden okullara ara verilmişti. Çanakkale'de bugün okullar tatil edilirken, gözler salı gününe çevrildi. Çanakkale'de eğitim gören öğrenciler ve velileri, yarın okullarda tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? 22 Kasım Salı günü Çanakkale'de okullar açık mı, kapalı mı? İşte son gelişmeler...

Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Çanakkale ili için yaptığı 542-1-ÇNK numaralı uyarısı sonrası il genelinde bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda il genelinde bugün okullara ara verildi. 1 haftalık ara tatil sonrası yurt genelinde bugün okullar açılırken, hava şartları nedeniyle Çanakkale'de yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? 22 Kasım Salı günü Çanakkale'de okullar açık mı, kapalı mı? İşte haberin detayları...

ÇANAKKALE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Çanakkale Valiliği tarafından 22 Kasım okulların tatil olup olmayacağı yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından konu hakkında duyuru gelmediği takdirde, yarın Çanakkale'de okullar açık olacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklama gelir gelmez ahaber.com.tr'de olacak.

ÇANAKKALE'DE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'de 22 Kasım Salı günü sağanak yağışlı hava etkili olacak. Kent genelinde hava sıcaklığı en düşük 14, en yüksek 18 derece olacak.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ DUYURMUŞTU

Çanakkale Valiliği'nden okulların tatil edilmesine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 542-1-ÇNK numaralı uyarısı ile halen etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun, bu gece saatlerinden itibaren yarın (21 Kasım Pazartesi) akşam saatlerine kadar Çanakkale il genelinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer 90 km/sa üzeri hızda kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiği bildirilmiştir.

İlimizde hayatı olumsuz etkileyeceği değerlendirilen bu meteorolojik tahminler nedeniyle;

1- İlimiz genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda 21 Kasım 2022 tarihinde 1(bir) gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verilmiştir.

2-Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 21 Kasım 2022 tarihinde 1(bir) gün süreyle idari idari izinli sayılacaktır.

3- Kuvvetli rüzgâr, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

4- İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir."

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