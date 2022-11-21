Çanakkale’de yarın okullar tatil mi? 22 Kasım Salı günü Çanakkale’de okullar açık mı, kapalı mı? Valilik son duyurular!

Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Çanakkale ili için yaptığı 542-1-ÇNK numaralı uyarısı sonrası il genelinde bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda il genelinde bugün okullara ara verildi. 1 haftalık ara tatil sonrası yurt genelinde bugün okullar açılırken, hava şartları nedeniyle Çanakkale'de yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? 22 Kasım Salı günü Çanakkale'de okullar açık mı, kapalı mı? İşte haberin detayları...

ÇANAKKALE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Çanakkale Valiliği tarafından 22 Kasım okulların tatil olup olmayacağı yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından konu hakkında duyuru gelmediği takdirde, yarın Çanakkale'de okullar açık olacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklama gelir gelmez ahaber.com.tr'de olacak.