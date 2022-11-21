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2022 ALES/3 SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS SONUÇ EKRANI

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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2022 ALES/3 SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS SONUÇ EKRANI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2022-ALES/3) ardından gözler, sonuç tarihine çevrilmiş durumda. Peki, 2022 ALES\3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nereden öğrenilecek? İşte, merak edilen detaylar...

ALES\3 sonuçları ne zaman açıklanacak? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) üçüncüsü, 20 Kasım (dün) gerçekleştirildi. Üniversite mezunu adayların, akademik kariyerlerinde ilerlemek ve yüksek lisans yapmak için girdikleri ALES sınavının tamamlanmasının ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte, ALES\3 sınavının açıklanacağı tarih ve gün...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan ALES sınav takvimi sonrasında, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sınavının sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden açıklanacak.

ALES\3 SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 20 Kasım 2022 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 30 Kasım 2022 tarihi saat 23.59'da sonlanacaktır.

SINAVDA 10 SORU SORULDU

Bugün gerçekleştirilen ALES sınavında sayısal ve sözel testler uygulandı. 10.15'te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürdü.

Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu.

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