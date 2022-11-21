2022 ALES/3 SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS SONUÇ EKRANI

ALES\3 sonuçları ne zaman açıklanacak? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) üçüncüsü, 20 Kasım (dün) gerçekleştirildi. Üniversite mezunu adayların, akademik kariyerlerinde ilerlemek ve yüksek lisans yapmak için girdikleri ALES sınavının tamamlanmasının ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte, ALES\3 sınavının açıklanacağı tarih ve gün...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan ALES sınav takvimi sonrasında, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; ALES/3 sınavının sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden açıklanacak.