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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav yerleri, ara sınav tarihlerinin yaklaşmasına kısa bir süre kala açıklandı. Şimdi ise gözler sınav tarihine çevrildi. Peki Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ara sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir? ATA AÖF vize sınavı ne zaman, yüz yüze mi, online mı? İşte, yanıtı...

Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavı hangi tarihte? Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize ara sınavlarına sayılı günler kala öğrenciler, sınav tarihlerini araştırmaya başladı. ATA AÖF güz dönemi akademik takviminin yayınlanmasıyla birlikte, sınav tarihi netleşmiş oldu. Peki Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ara sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF vize sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, yanıtı...

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

ATA AÖF ara (vize) sınavları 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, yarıyıl sonu (final) sınavları ise 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.Kasım ayında gerçekleştirilecek sınava kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin resmi adresinden yapılan açıklamada; "Ara (Vize) Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı. Sınav Giriş Belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Vize Sınav Giriş Belgenize aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da ulaşabilirsiniz." denildi.

ATA AÖF SINAVLARI ONLİNE Mİ? YÜZ YÜZE Mİ?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze olacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

Ara sınav olarak da bilinen öğrencilerin deyimiyle vize sınavları dönem sonu ortalamasına %30 etki etmektedir. Yarıyıl sonu sınavları ise not ortalamasının büyük bir çoğunluğunu oluşturarak %70 etki eder. Sınavların sona ermesinin ardından sınav sorularına ve sonuçlara ilişkin öğrenciler itiraz da bulunabilirler.

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

2022-2023 eğitim öğretim yılı ATA AÖF güz dönemi akademik takvimine göre;

ATA AÖF ara (vize) sınavları 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, yarıyıl sonu (final) sınavları ise 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarına katılacak.

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