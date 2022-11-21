ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Ara sınav olarak da bilinen öğrencilerin deyimiyle vize sınavları dönem sonu ortalamasına %30 etki etmektedir. Yarıyıl sonu sınavları ise not ortalamasının büyük bir çoğunluğunu oluşturarak %70 etki eder. Sınavların sona ermesinin ardından sınav sorularına ve sonuçlara ilişkin öğrenciler itiraz da bulunabilirler.