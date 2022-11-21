ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav yerleri, ara sınav tarihlerinin yaklaşmasına kısa bir süre kala açıklandı. Şimdi ise gözler sınav tarihine çevrildi. Peki Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ara sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir? ATA AÖF vize sınavı ne zaman, yüz yüze mi, online mı? İşte, yanıtı...
Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavı hangi tarihte? Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize ara sınavlarına sayılı günler kala öğrenciler, sınav tarihlerini araştırmaya başladı. ATA AÖF güz dönemi akademik takviminin yayınlanmasıyla birlikte, sınav tarihi netleşmiş oldu. Peki Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ara sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF vize sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, yanıtı...
ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
ATA AÖF ara (vize) sınavları 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, yarıyıl sonu (final) sınavları ise 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.Kasım ayında gerçekleştirilecek sınava kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin resmi adresinden yapılan açıklamada; "Ara (Vize) Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı. Sınav Giriş Belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Vize Sınav Giriş Belgenize aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da ulaşabilirsiniz." denildi.
ATA AÖF SINAVLARI ONLİNE Mİ? YÜZ YÜZE Mİ?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze olacak şekilde gerçekleştirilmektedir.
Ara sınav olarak da bilinen öğrencilerin deyimiyle vize sınavları dönem sonu ortalamasına %30 etki etmektedir. Yarıyıl sonu sınavları ise not ortalamasının büyük bir çoğunluğunu oluşturarak %70 etki eder. Sınavların sona ermesinin ardından sınav sorularına ve sonuçlara ilişkin öğrenciler itiraz da bulunabilirler.
ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
2022-2023 eğitim öğretim yılı ATA AÖF güz dönemi akademik takvimine göre;
ATA AÖF ara (vize) sınavları 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, yarıyıl sonu (final) sınavları ise 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarına katılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- TOKİ arsa kurası ne zaman çekilecek? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman yapılacak?
- Gaziantep'te okullar tatil mi? Karkamış'a roket saldırısı sonrası 22 Kasım Salı günü Gaziantep'te okullar tatil edildi mi?
- Hasan Karataş kimdir, kaç yaşındaydı? Gaziantep Karkamış'a roket saldırısında Hasan Karataş evinde hayatını kaybetti
- Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? 22 Kasım Salı günü Çanakkale'de okullar açık mı, kapalı mı? Valilik son duyurular!
- Öğretmenlere restoranlarda ve kafelerde YÜZDE 30 İNDİRİM! Bakan Özer açıkladı! 31 Aralık'a kadar geçerli!
- 2023 Üç aylar ne zaman başlıyor? Receb ayı ve üç aylar başlangıcı hangi tarihte? 2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
- Öğretmenler Günü'ne özel hediye seçenekleri ve önerileri! 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır?
- Ayşenur Alkan kimdir? Ayşenur öğretmen hangi okulda görev yapıyordu? Karkamış'taki saldırıda yaşamını yitiren Ayşenur Alkan Türkiye'yi yasa boğdu!
- Sağlık Bakanlığı ilanı son dakika: 2022 KPSS ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...
- Karkamış'ta ne oldu, patlama mı oldu? Karkamış nerede, nereye bağlı? Roket nereye düştü? Kaç ölü kaç yaralı var?
- 2022 ALES/3 SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS SONUÇ EKRANI