"Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2023? Sınav sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İOKBS sınavı olarak da bilinen bursluluk sınavı sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan adaylar belirlenecek. Ancak adayların belirlenen kontenjanlara girebilmeleri için yüksek puan alması gerekiyor. İOKBS'ta puan değerlendirmesi yapılırken adayların yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılacak ve ham puanları bulunacak. Peki, Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2023? Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı puan hesaplama!