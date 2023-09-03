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Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2023? Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı puan hesaplama!

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Giriş Tarihi: 03.09.2023
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Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2023? Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı puan hesaplama!

"Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl organize edilen bursluluk sınavı bu hafta sonu Pazar günü düzenlenecek. Sınav hazırlıklarını tamamlayan adaylar erkenden puan hesaplaması yapmaya başladı. Bakanlık Kahramanmaraş’ta gerçekleşen deprem sebebiyle bu yıl kontenjan sayısını 100 bine yükseltti. 30 bin kapasitelik burs kontenjanı deprem bölgesine ayrılacak.

"Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2023? Sınav sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İOKBS sınavı olarak da bilinen bursluluk sınavı sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan adaylar belirlenecek. Ancak adayların belirlenen kontenjanlara girebilmeleri için yüksek puan alması gerekiyor. İOKBS'ta puan değerlendirmesi yapılırken adayların yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılacak ve ham puanları bulunacak. Peki, Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2023? Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı puan hesaplama!

ORTAOKUL 5,6,7 VE 8. SINIF BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Bursluluk sınavı puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesi ile adayların sınavdan elde ettikleri puanlara göre değişiklik gösterebiliyor. Geçtiğimiz 2022 yılında bursluluk puanı taban puanları aşağıdaki gibidir.

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

LİSE 9,10 VE 11. SINIF BURSLULUK SINAVINI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Ortaokul kademelerinde olduğu gibi lise kademelerinde de taban puanlar yıllara göre değişkenlik gösteriyor. Geçtiğimiz 2022 yılında taban puanlar şu şekildeydi;

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037

Hatırlatma: Bursluluk sınavına lise 12. sınıf öğrencileri katılamıyor.

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