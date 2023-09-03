Bursluluk İOKBS SINAV YORUMLARI! Bursluluk sınavı 2023 zor muydu, kolay mıydı? Sınav yorumları nasıl? İşte X, Facebook öğrenci yorumları…

"Bursluluk sınavı 2023 zor muydu, kolay mıydı? Sınav yorumları nasıl?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılı İOKBS bursluluk sınavı sonrası öğrencilerin yorumları merak konusu oldu. Sınav, 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi ve adaylara 100 soru için toplamda 120 dakika süre tanındı. Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı bu sınav, başarılı olan adaylara aylık 863 TL ödeme imkanı sunuyor. İşte X, Facebook öğrenci yorumları…