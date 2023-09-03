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Haberler Eğitim Haberleri Bursluluk İOKBS SINAV YORUMLARI! Bursluluk sınavı 2023 zor muydu, kolay mıydı? Sınav yorumları nasıl? İşte X, Facebook öğrenci yorumları…

Bursluluk İOKBS SINAV YORUMLARI! Bursluluk sınavı 2023 zor muydu, kolay mıydı? Sınav yorumları nasıl? İşte X, Facebook öğrenci yorumları…

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2023
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Bursluluk İOKBS SINAV YORUMLARI! Bursluluk sınavı 2023 zor muydu, kolay mıydı? Sınav yorumları nasıl? İşte X, Facebook öğrenci yorumları…

"Bursluluk sınavı 2023 zor muydu, kolay mıydı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı, bu yıl 3 Eylül Pazar günü gerçekleştiriliyor. Sınavın zorluğu veya kolaylığı hakkında yapılan değerlendirmeler ise merak konusu. İOKBS, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsayan sınav sonrası yorumlar yakından takip ediliyor. İşte, Bursluluk İOKBS SINAV YORUMLARI

"Bursluluk sınavı 2023 zor muydu, kolay mıydı? Sınav yorumları nasıl?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılı İOKBS bursluluk sınavı sonrası öğrencilerin yorumları merak konusu oldu. Sınav, 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi ve adaylara 100 soru için toplamda 120 dakika süre tanındı. Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı bu sınav, başarılı olan adaylara aylık 863 TL ödeme imkanı sunuyor. İşte X, Facebook öğrenci yorumları…

İOKBS BURSLULUK SINAVI YORUMLARI 2023 | ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

Bursluluk sınavı bu yıl 3 Eylül Pazar günü gerçekleştiriliyor. İOKBS saat 10.00'da başlayacak ve adayların toplamda 120 dakikası alacak. Adaylar eğitim aldıkları kademelere göre 4'er seçenekli toplam 100 soru yöneltilecek.

Sorular ise sayısal ve sözel derslerden olacak. Bursluluk sınavına ilişkin henüz yorumlar gelmedi. Sınavın bitiş saatinden itibaren (12.00) bursluluk sınav yorumlarına haberimizde yer vereceğiz.

BURSLULUK SINAVI KONTENJANLARI ARTIRILDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 yılında burs verilecek öğrenciler sınav sonuçlarına göre belli olacak. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından burs kontenjanı 70 binden 100 bine yükseltildi. 30 bin kontenjan deprem bölgesine ayrılacak.

30 bin kontenjanın deprem bölgesinde yer alan veya taşınmak zorunda kalan öğrencilere verilmesi bekleniyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuzda hangi ildeki öğrencilerin 30 bin kontenjandan yararlanacağı duyurulmadı. Ancak Afet bölgesi ilan edilen iller şu şekildeydi;

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ.

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