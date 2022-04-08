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AÖF sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? AÖF bahar dönemi vize sonuçları belli oldu mu? AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
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AÖF sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? AÖF bahar dönemi vize sonuçları belli oldu mu? AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi vize sınavlarının 2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmesinin ardından AÖF sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Üniversite eğitimini uzaktan okuyan binlerce öğrenci sınavda ter döktü ve şimdi ise başarılı olup olmadığını öğrenmek için AÖF sınav sonuçlarının nasıl sorgulanabileceğini merak ediyor. Peki AÖF bahar dönemi vize sonuçları belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi'nden konuya dair tarih açıklaması geldi mi?

AÖF sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? AÖF bahar dönemi vize sonuçları belli oldu mu? AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler 2-3 Nisan tarihlerinde vize sınavına katılmanın ardındna gözlerini sonuç tarihine çevirdi, peki açıklama yapıldı mı?

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz haftarda yayınladığı takvim ile AÖF sınav tarihlerini duyrumuştu. Bahar dönemi vize sınavları AÖF takvimine göre 2-3 Nisan günlerinde gerçekleştirildi. Sonuçların açıklanacağı tarih ise henüz belli olmadı, açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.

FF olan derslerin mutlaka tekrarının yapılması gerekir. Eğer ders notu 30 puandan fazlaysa, çan eğrisine girerek harf notu alacak ve adayın tüm sınavlarından aldığı genel ortalamaya göre doğrudan ya da koşullu geçmiş olacaktır.

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

35 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

On binlerce öğrencisi bulunan Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu hesaplanırken hem vizeden hem de finalden aldığı puanın belirli oranı alınarak

belirli yüzdesi alınır. Vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır.

Örnek vermek gerekirse:

Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

Toplam: 74'tür.

Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır.

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