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2023 Yılı III. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları açıklandı İşte DİB hafızlık sınavı başvuru sonuç ekranı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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2023 Yılı III. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları açıklandı İşte DİB hafızlık sınavı başvuru sonuç ekranı

Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları açıklandı. 4-15 Eylül tarihleri arasında sınava giren adaylar için Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) resmi internet sitesi üzerinden sonuç ekranını paylaştı. İşte hafızlık sınavı sonuç ekranı…

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