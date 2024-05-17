Bursluluk sınav sonuç ekranı | MEB İOKBS 2024 ücreti ne kadar kaç TL? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara…
İOKBS sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (meb.gov.tr) resmi sitesine çevrildi. 21 Nisan'da Türkiye genelinde gerçekleştirilen bu sınava 1 milyondan fazla öğrenci katılım sağladı ve sonuçların açıklanacağı tarih nihayet belli oldu. Bursluluk sınav sonuçları, yalnızca internet üzerinden erişime açılacak; adaylara basılı veya e-posta yoluyla bilgi verilmeyecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sınav sonuçlarına ulaşabilecekler. Peki 2024 bursluluk sonuçları açıklandı mı?
Bursluluk sınavı sonuçları için heyecan dorukta. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan'da tamamlandı. 5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı bu sınavın sonuçları, binlerce öğrencinin sabırsızlıkla beklediği bir konu haline geldi. 2024 İOKBS sonuçlarının açıklanacağı tarih için gözler MEB'in duyurularında. Peki MEB İOKBS 2024 ücreti ne kadar kaç TL?
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim yılı için düzenlenen bursluluk sınavının (İOKBS) sonuç tarihini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 2024 İOKBS sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.
İOKBS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
İOKBS sonuçları, MEB'in resmi internet sitesi olan http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Okul müdürlükleri, öğrenci velisinin talep etmesi durumunda, "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alarak mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığında verecek.
BURSLULUK ÖDEMELERİ EKİM AYINDA BAŞLIYOR
Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin burs ödemeleri, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre, okul kayıtlarını yaptırdıkları tarihten itibaren Ekim ayı başında başlıyor. 2024 yılı için belirlenen İOKBS burs ücreti, Ocak-Haziran dönemi için 1.514,13 TL olarak ödeniyor.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILACAK?
İOKBS'ye katılan öğrencilerin puanları, belirli işlem basamaklarına göre hesaplanacak:
📍Öğrencilerin cevap kâğıtları, optik okuyucu ile okunur.
📍Her test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
📍Yanlış cevapların üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puan hesaplanır.
📍Test ortalamaları ve standart sapmalar hesaplanır.
📍Standart puanlar, test ortalamaları ve standart sapmalar kullanılarak dönüştürülür.
📍Testlerin ağırlıklı standart puanları hesaplanarak toplam puan bulunur.
📍Hatalı sorular Merkez Sınav Kurulu kararıyla doğru seçenekler dikkate alınarak değerlendirilir veya iptal edilen sorular dışarıda bırakılarak yeniden puanlama yapılır.
📍Cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmaz.
📍Bu süreçlerin ardından, sınav sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek.
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