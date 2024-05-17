Bursluluk sınav sonuç ekranı | MEB İOKBS 2024 ücreti ne kadar kaç TL? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara…

Bursluluk sınavı sonuçları için heyecan dorukta. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan'da tamamlandı. 5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı bu sınavın sonuçları, binlerce öğrencinin sabırsızlıkla beklediği bir konu haline geldi. 2024 İOKBS sonuçlarının açıklanacağı tarih için gözler MEB'in duyurularında. Peki MEB İOKBS 2024 ücreti ne kadar kaç TL?