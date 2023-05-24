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LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2023
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LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, açıklandı mı?

"LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Liselere Geçiş Sistemi olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek lise sınavı öncesinde sınav giriş yerleri duyurulacak. Peki, LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, açıklandı mı?

"LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika açıklamasını bekleyen öğrenciler ve veliler araştırmalara hız kazandırdı. Öncesinde paylaşılan belge açıklama tarihi için geri sayım başladı. Peki, LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, açıklandı mı?

LGS NE ZAMAN 2023?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Buna göre; 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 LGS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayacak öğrenciler tarafından bekleniyor. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgilerin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; LGS sınav giriş yerleri, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANMA TARİHİ!

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

LGS SINAV YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS SONUÇ TARİHİ

Sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

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