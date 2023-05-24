"LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika açıklamasını bekleyen öğrenciler ve veliler araştırmalara hız kazandırdı. Öncesinde paylaşılan belge açıklama tarihi için geri sayım başladı. Peki, LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, açıklandı mı?