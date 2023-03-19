AÖL KAYIT YENİLEME SON GÜN 2023 | Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi, online mı? AÖL bahar dönemi kritik tarihler!
AÖL kayıt yenileme tarihleri sıklıkla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav uygulama takvimi merak konusu oldu. Binlerce öğrenci lise eğitimine açıktan devam ederek bitirmeye çalışıyor. Bu sebeple 2. dönem sınavlarının nasıl gerçekleşeceği konusunda gözler MEB'e çevrildi. Peki AÖL kayıt yenileme son tarih ne zaman?
AÖL sınav takvimi ve kayıt yenileme için son gün araştırılıyor. Öğrenimini açık lise üzerinden devam ettiren öğrenciler için kritik önemlere sahip olan bu tarihler için gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'na çevrildi. Peki AÖL 2. dönem kayıtları için son tarih ne? AÖL bahar dönemi sınav takvimi açıklandı mı? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi?
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN SON?
2022 - 2023 Eğitim yılı 2. Dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.
AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt Yenileme İşlemini Kimler Yaptıracak?
Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar dönem sınavına katılamaz.
Başvuru yeri İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi müdürlükleri olarak açıklandı.
İlk kayıtta da başvuru işlemleri İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.
AÖL İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran 18 yaş üstü öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "sınav katılım ücretini" ödemek zorundadır.Bu dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye HalkBankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Katılım Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. İlk kayıt için yatırılan sınav katılım ücreti, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav katılım ücretinizi doğru T.C. kimlik numarasına ve hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav uygulama takvimi henüz belli olmadı.
Bakanlık tarafından organize edilen sınavlar her yıl aşağı yukarı benzer tarihlerde organize ediliyor. Geçtiğimiz yıl 2. dönem sınavları Mart ayında düzenlenmişti.
Ancak bu dönem Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. MEB'in açıkladığı takvime göre kayıt işlemleri 2 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.
Sınavlar ise bu sebeple Nisan ayı sonrasında düzenlenecek. Henüz sınav günü ve nasıl yapılacağı açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığından konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları 9-20 Mart tarihinde online olarak düzenlendi.
Sınavların online yapılması durumunda AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilere her dersten 20 soru ve 25 dakika sınav süresi verilecek.
Ders geçme notu alt sınırı 35 olurken öğrencilerin her doğru yanıtladıkları sorunun puan olarak karşılığı beştir.
Sınavlarda yanlış cevaplar doğru yanıtları puan hesaplamasında etkilemez.
AÇIK LİSE MEZUNİYET ŞARTLARI
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),
Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,
Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması, gerekir.
Sekiz dönemde mezun olamayan öğrenciler mezuniyet şartlarını tamamlayıncaya kadar öğrenimlerine devam ederler.
Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur.
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- AÖL KAYIT YENİLEME SON GÜN 2023 | Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi, online mı? AÖL bahar dönemi kritik tarihler!
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