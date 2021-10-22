Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2021-2022 İOKBS bursluluk parası hangi tarihte ödenecek? İşte takvim...
Bursluluk parası ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İOKBS bursları olarak da bilinen bursluluk parası ödemeleri bu ay içerisinde hesaplara geçecek. MEB, "Bursluluk parası ne zaman yatacak?" sorusunu yanıtladı. Bursluluk parası 25 Eylül tarihinden itibaren hesaplara yatırılacak. İşte, Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2021-2022 bursluluk parası hangi tarihte ödenecek? İşte takvim...
Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2021-2022 bursluluk parası hangi tarihte ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursluluk parası ile ilgili yaptığı açıklama yaptı. Geçtiğimi dönem 290 lira olarak ödenen bursluluk parasının bu yıl 357 lira olarak ödeneceğini duyurdu. İşte, Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2021-2022 bursluluk parası hangi tarihte ödenecek?
BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısı değiştiği için burs miktarı da değişir. Ortaöğretim öğrencilerine burs ödemeleri aylık olarak en geç her ayın 25 inde ödenmekte olup 2021 yılı Eylül ayı itibariyle bir öğrenciye aylık 357,769 TL burs ücreti ödenmektedir.
BURSLULUK PARASI NEDİR?
5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrencilerin girdiği bursluluk sınavı ile devlet, uzun yıllardır öğrencilere burs ve kalacak yer desteği sağlamaktadır.
Öğrencilerin belirlenmesine ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı aracılığıyla karar verilir. Eski adı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olan bu sınavda yüksek not alan öğrencilere burs imkanı sağlanır. Tüm burslar ve kalacak yer geri ödemesizdir.
İOKBS NEDİR?
Öğrencilerin zihninde kendisinde yer bulan soru işaretlerinden biri İOKBS yani İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konusu olmaktadır. Bu konuyla alakalı olarak meraklarını gidermek amacı doğrultusunda araştırma içinde olan insanların sayısı oldukça yüksek durumdadır. Bu bağlamda İOKBS nedir sorusunun cevabı oldukça büyük bir öneme sahip durumdadır.
İOKBS ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci sınıflarında eğitim gören, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların eğitim görmekte olan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin devletten düzenli burs alabilmek amacı doğrultusunda girmiş oldukları bir sınavdır. Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına girebilmek için ilgili öğrencinin ailesinde kişi başına düşen yıllık gelir hesaplanmaktadır.
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