Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2021-2022 İOKBS bursluluk parası hangi tarihte ödenecek? İşte takvim...

Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2021-2022 bursluluk parası hangi tarihte ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursluluk parası ile ilgili yaptığı açıklama yaptı. Geçtiğimi dönem 290 lira olarak ödenen bursluluk parasının bu yıl 357 lira olarak ödeneceğini duyurdu. İşte, Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2021-2022 bursluluk parası hangi tarihte ödenecek?

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısı değiştiği için burs miktarı da değişir. Ortaöğretim öğrencilerine burs ödemeleri aylık olarak en geç her ayın 25 inde ödenmekte olup 2021 yılı Eylül ayı itibariyle bir öğrenciye aylık 357,769 TL burs ücreti ödenmektedir.