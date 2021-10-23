2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman? KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklandı mı? Son duyurular...

KYK burs başvurusu ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından gerçekleştirilcek 2021-2022 burs başvurularının hangi tarihte alınacağı merakla bekleniyor. Burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapmak için bekleyişte olan öğrenciler KYK'dan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman? KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklandı mı? İşte cevaplar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, üniversite kayıt süreçlerinin henüz tamamlanmadığı için burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. YKS ek tercih yerleştirmelerinin tamamlanması ile birlikte gözler DGS ek tercih yerleştirmelerine çevrildi. DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa süre içerisinde burs başvuruları başlayacak. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz. KYK tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.