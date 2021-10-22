Okullar kapanacak mı? MEB ile 2021-2022 okullar online, evden mi olacak? İşte açıklamanın detayları...
Okullar kapanacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci 6 Eylül'de ilk ders zili ile okullarına başladı. Öğrencilerin sömestr tatili olarak adlandırdığı ilk ara tatil için detaylar merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim ve öğretim takvimi açıklandı. Diğer yandan vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında okulların online eğitime geçip geçmeyeceği merak ediliyor. İşte, okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? MEB ile 2021-2022 ilk ara tatil hangi tarihte olacak? İşte 15 tatil takvimi...
Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? MEB ile 2021-2022 ilk ara tatil hangi tarihte olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Veliler ve öğrenciler ilk ara tatil için takvimi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takvim geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İşte, okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? MEB ile 2021-2022 ilk ara tatil hangi tarihte olacak?
BAKAN FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI! YÜZ YÜZE EĞİTİM...
Bakan Koca, okulların asla kapanmayacağını söyledi:
"Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda 'Okullar açık kalacak mı' sorusu ile müracaat edilmesinden şikayetçi. En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz.
Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak. Bu sorunun gündemde kalmasının ise hiçbir faydası da manası da yok. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz."
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Yılın ilk tatili kasım ayında gerçekleştirilecek olan ara tatil olacak. Ara tatilin hemen ardındansa yarıyıl tatili yani 15 tatil beklenecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? 15 TATİL HANGİ TARİHTE?
MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Ders zili 6 Eylül'de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak." denildi.
Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
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