Okullar kapanacak mı? MEB ile 2021-2022 okullar online, evden mi olacak? İşte açıklamanın detayları...

Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? MEB ile 2021-2022 ilk ara tatil hangi tarihte olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Veliler ve öğrenciler ilk ara tatil için takvimi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takvim geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İşte, okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? MEB ile 2021-2022 ilk ara tatil hangi tarihte olacak?

BAKAN FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI! YÜZ YÜZE EĞİTİM...

Bakan Koca, okulların asla kapanmayacağını söyledi:

"Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda 'Okullar açık kalacak mı' sorusu ile müracaat edilmesinden şikayetçi. En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz.