Açık Lise 1. dönem kayıtları ne zaman 2024? AÖL güz dönemi kayıtları başladı mı? İşte 2023-2024 dönemi takvimi...

"Açık Lise 1. dönem kayıtları ne zaman 2024? AÖL güz dönemi kayıtları başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 AÖL kayıtlarının ne zaman yapılacağı, açık lisede eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan AÖL kayıt tarihleri için gözler bakanlığın açıklamasına çevrildi. İşte, 2023-2024 dönemi takvimi...