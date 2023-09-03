Açık Lise 1. dönem kayıtları ne zaman 2024? AÖL güz dönemi kayıtları başladı mı? İşte 2023-2024 dönemi takvimi...
"Açık Lise 1. dönem kayıtları ne zaman 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık lise (AÖL) kayıtları için tarih araştırmaları başladı. Açıköğretim Lisesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci, AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini merak ediyor. Açık lise (AÖL) kayıtları için tarih araştırmaları başladı. Açıköğretim Lisesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci, AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini merak ediyor. İşte konu hakkında detaylar...
"Açık Lise 1. dönem kayıtları ne zaman 2024? AÖL güz dönemi kayıtları başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 AÖL kayıtlarının ne zaman yapılacağı, açık lisede eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan AÖL kayıt tarihleri için gözler bakanlığın açıklamasına çevrildi. İşte, 2023-2024 dönemi takvimi...
AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı.
2023-2024 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.
AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.
Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.
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