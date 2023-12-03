4 Aralık Pazartesi okul var mı, yok mu? Yarın hangi illerde kar tatili ilan edildi? Son dakika MEB, Valilik son açıklamalar...

Yarın okulların tatil olup olmayacağı, meteorolojik koşulların etkisiyle birçok bölgede merak konusu haline geldi. Bugün Meteoroloji tarafından 4 il için sarı uyarı verilmesi, özellikle olumsuz hava şartlarına dikkat çekti. Bu durum, bazı illerde okulların tatil edilme olasılığını artırdı. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?