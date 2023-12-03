4 Aralık Pazartesi okul var mı, yok mu? Yarın hangi illerde kar tatili ilan edildi? Son dakika MEB, Valilik son açıklamalar...
Yarın okulların tatil olup olmayacağı, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Meteoroloji'nin bugün 4 il için sarı uyarıda bulunması ve yarın için sağanak yağış öngörmesi, bazı illerde okulların tatil edilmiş olma ihtimalini gündeme getiriyor. Özellikle olumsuz hava koşulları, eğitim kurumlarının güvenliği açısından değerlendirilerek, kararlar alınmaktadır. Peki 4 Aralık Pazartesi okul var mı, yok mu? Yarın hangi illerde kar tatili ilan edildi?
Yarın okulların tatil olup olmayacağı, meteorolojik koşulların etkisiyle birçok bölgede merak konusu haline geldi. Bugün Meteoroloji tarafından 4 il için sarı uyarı verilmesi, özellikle olumsuz hava şartlarına dikkat çekti. Bu durum, bazı illerde okulların tatil edilme olasılığını artırdı. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji'nin sarı uyarısı sonrasında gözler tatil haberlerine çevrildi. Ancak henüz yarın okulların tatil olup olmayacağı hakkında bir açıklama gelmedi.
METEOROLOJİ UYARIDA BULUNDU!
Meteoroloji 4 şehir için sarı uyarıda bulundu. İşte o iller; Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli. Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün, Marmara ve kuzey Ege de kuvvetli lodos devam ediyor.
Gece rüzgar kuzeye dönecek ve Trakya, Kuzey Ege de yağmur var. Yağış gece İstanbul'a gelir. Yarın rüzgar İstanbul'un kuzey ilçelerinde fırtına hızında esecek yağışla birlikte sıcaklığı 8-9 derece düşürecek. İstanbul'da bugün lodos var sıcaklık 20 derece.
Gece yağmur var, yarında yağış devam eder sıcaklık 11-12 dereceye düşer. Rüzgar kuzeye dönecek hissedilen sıcaklığı 2-3 derece daha düşürür. Çocukları okula gönderirken iyi giyindirin.
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