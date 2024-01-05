05 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri ÖGG 106. DÖNEM SINAV SONUÇ SORGULAMA 2024: egm.gov.tr! EGM Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

ÖGG 106. DÖNEM SINAV SONUÇ SORGULAMA 2024: egm.gov.tr! EGM Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 05.01.2024 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
ABONE OL
ÖGG 106. DÖNEM SINAV SONUÇ SORGULAMA 2024: egm.gov.tr! EGM Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak 2024?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sonuçları için beklenen gün geldi. Peki, EGM ÖGG 106. dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte haberin detayları...

Türkiye genelinde düzenlenen 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavları (ÖGG), polis adaylarının katılımıyla gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan sınav kılavuz ile birlikte sonuçların açıklanacağı tarih belli olmuştu. Peki, ÖGG sınav sonuçları bugün mü açıklanacak, saat kaçta? İşte haberin detayları...

106. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmıştı. ÖGG 106. Özel Güvenlik Görevlisi 106.Temel Eğitim sınav sonuçları 5 Ocak 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevapları 19 Aralık 2023 erişime açıldı.

ÖGG SINAVI A VE B KİTAPÇIKLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınavpuan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekiyor.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA