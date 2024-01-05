ÖGG 106. DÖNEM SINAV SONUÇ SORGULAMA 2024: egm.gov.tr! EGM Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak 2024?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sonuçları için beklenen gün geldi. Peki, EGM ÖGG 106. dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte haberin detayları...
Türkiye genelinde düzenlenen 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavları (ÖGG), polis adaylarının katılımıyla gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan sınav kılavuz ile birlikte sonuçların açıklanacağı tarih belli olmuştu. Peki, ÖGG sınav sonuçları bugün mü açıklanacak, saat kaçta? İşte haberin detayları...
106. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmıştı. ÖGG 106. Özel Güvenlik Görevlisi 106.Temel Eğitim sınav sonuçları 5 Ocak 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI!
Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevapları 19 Aralık 2023 erişime açıldı.
ÖGG SINAVI A VE B KİTAPÇIKLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınavpuan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekiyor.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖGG 106. DÖNEM SINAV SONUÇ SORGULAMA 2024: egm.gov.tr! EGM Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
- Aile Destek Paketi ne kadar oldu, zam geldi mi? Ocak 2024 Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?
- Fenerbahçe aradığı stoperi buldu! Forvetlere kale yüzü göstermeyecek! 1,87'lik dev transfer
- Balıkesir Altıeylül, Karesi, Ayvalık Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Balıkesir AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Dünyanın en iyi 100 şehri listesi çıktı! O ilimiz Avrupa'yı geride bıraktı!
- Ayla Algan öldü mü, neden öldü? Usta oyuncu Ayla Algan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Oynadığı dizi ve filmler...
- Ankara Kalecik, Kazan, Kızılcahamam Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Ankara AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Ankara Gölbaşı, Güdül, Haymana Belediye Başkan adayları belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Ankara Çubuk, Elmadağ, Evren Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Ankara AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Ankara Bala, Beypazarı, Çamlıdere Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Ankara Keçiören, Mamak, Sincan Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti - MHP Cumhur İttifakı İzmir Kınık, Kiraz, Konak ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi 2024!