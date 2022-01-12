2022 MEB bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? İOKBS sınav tarihi açıklandı mı? İşte takvim...

2022 MEB bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? İOKBS sınav tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca her yıl düzenlenen 5,6,7,8, 9,10 ve 11'inci sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencilerinin girebileceği bursluluk sınavının tarihi merak ediliyor. İşte, 2022 MEB bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? İOKBS sınav tarihi açıklandı mı?

MEB, bu sınava katılan öğrencilerden maddi durumu yetersiz olanlara öncelik verirken, her ay sonuçlara göre burs desteği sağlıyor.