BUGÜN okul var mı, yok mu? Hangi illerde okullar tatil edildi? 10 Ocak 2023 Salı Kar tatili olan iller LİSTESİ...
Bugün okul var mı, yok mu sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kar yağışı ülke genelinde etkisini hissettirmeye başlarken birçok ilden de tatil haberleri gelmeye başladı. Valiliklerden yapılan açıklamalar ise yakından takip ediliyor. Peki bugün okul var mı, yok mu? Hangi illerde okullar tatil edildi? 10 Ocak 2023 Salı Kar tatili olan iller listesi...
Ülke genelinde kendini hissettirmeye başlayan soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle pek çok ilde okullar tatil edildi. Hem öğrenciler hem de veliler Valiliklerden gelen kar tatili haberlerini yakından takip ediyorlar. Peki 10 Ocak Salı günü okul var mı? Kar tatili olan iller hangileri? Valilik MEB son dakika tatil açıklaması var mı? İşte konuya ilişkin detaylar...
OKULLARDA KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?
Kar yağışı sonrasında tatil haberi gelmeye başladı. Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi. Van Valiliği şu açıklamayı yaptı; ''Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Öğrencilere Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi.Van ili merkez (İpekyolu-Edremit-Tuşba) ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurul Kararı ile "Taşımalı Kapsamındaki Öğrencilere" okullar (09.01.2023) bir (1) günlüğüne tatil edilmiştir.''
10 OCAK OKULLAR TATİL Mİ, YARIN KAR TATİLİ VAR MI?
9 Ocak için kar nedeniyle okulların tatil edilmesinden sonra 10 Ocak için tatil haberi gelip gelmeyeceği merak konusu. Henüz 10 Ocak için kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmedi. Son dakika açıklaması geldiği zaman haberde yer alacak.
Meteoroloji'den 9 kente hava durumu uyarısı!
Meteoroloji tarafından yapılan 'Kıyı Ege'de beklenen kuvvetli yağışlara dikkat!' başlıklı hava durumu uyarısı şöyle:
10.01.2023 Salı günü Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) Çanakkale'nin güneyi Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir'in doğusu ve Aydın'ın kesimlerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyı kesimlerde yıldırım hadisedine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Başlama zamanı 9 Ocak 2023 saat 15.00 - bitiş zamanı 11 Ocak 2023 saat 06.00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Salı gününden itibaren Marmara, Ege ve akdeniz bölgelerinde yağışlı hava bekleniyor. Yağışlar çarşamba günü İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde de etkili olacak.
Salı gününden itibaren yağmurlu havanın etkisi altına girecek olan İstanbul'da yağışların cuma gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığı yeni haftada mevsim normallerinde seyredecek.
Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı yeni haftada etkisini kaybedecek. Ege Bölgesinin kıyı kesimlerinde hava az bulutlu, iç kentlerde ise sisli puslu bir hava var. Sıcaklık kıyıda 13 ile 16 derece arasında, iç kesimlerde ise 7-8 derecelerde ölçülüyor.
Akdeniz Bölgesinde az bulutlu bir hava görülüyor. Sıcaklık ise bölgede en yüksek 17-18 derecelerde ölçülüyor. İç Anadolu Bölgesinde sis etkili oluyor. Sıcaklık Ankara'da 7, Eskişehir ve Kayseri'de 5, Sivas'ta 4 derece ölçülüyor. Gece ise bölge genelinde 0 derecenin altına düşüyor.
Karadeniz Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava var. Yağışlar bölgenin doğusunda etkili oluyor. Sıcaklık Bolu'da 7, Samsun ve Trabzon'da 9 ölçülüyor.
Doğu Anadolu Bölgesinde hava bulutlu, güney kesimler ise kar yağışlı. Bölgede günün en yüksek sıcaklığı 1 derecenin üzerine çıkamıyor. Gece 0 derecenin altına inen sıcaklık kuzey kesimlerde yer yer eksi 15 dereceye kadar iniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gökyüzü parçalı bulutlu. Sıcaklık Gaziantep'te 10, Diyarbakır'da 8, Şanlıurfa'da 12 derece ölçülüyor.
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