2023 Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Takdir-teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf KARNE NOTU HESAPLAMA!
Yarıyıl tatiline kısa bir süre kala karne not ortalaması hesaplama ekranı, binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. e-Okul aracılığıyla notlarını takip edenler, Takdir ve Teşekkür belgesi alıp alamayacağını sorguluyor. Peki, Takdir-teşekkür kaç puanla alınır? Karne notu nasıl hesaplanır? İşte, merak edilenler...
2023 Takdir teşekkür hesaplama ekranı! Okullarda sömestr tatiline kısa bir süre kala karne not ortalaması hesaplama ekranı gündeme getirildi. Karnelerini alacak olan öğrenciler, takdir ve teşekkür belgesi hesaplamaları yapıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri e-Okul sistemi üzerinden takdir teşekkür hesaplamasını yapabilecekler. Peki, Takdir-teşekkür kaç puanla alınır? İşte, 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf karne not ortalaması hesaplama ekranı...
2023 TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL HESAPLANIR?
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
NOT ORTALAMASI 50'NİN ALTINDA OLANLAR BELGE ALAMAZ
Herhangi bir dersten not ortalaması 50'nin altında olduğunda o ders başarısız olarak sayılıyor. Bir dersten 50'nin altında notu olan yani zayıfı olan öğrencilere, Takdir ve Teşekkür belgesi verilmiyor.
KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?
Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.
Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.
Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır.
E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık mümkün gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E-Okul ekranı açık kalmaktadır.
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- 2023 Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Takdir-teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf KARNE NOTU HESAPLAMA!
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