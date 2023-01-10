2023 Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Takdir-teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf KARNE NOTU HESAPLAMA!

2023 TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL HESAPLANIR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.