AÖL 2. dönem kayıt yenileme başladı mı, ne zaman? Açık Lise 2. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
AÖL 2. dönem kayıt yenileme başladı mı, ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL. 1. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Kayıtlarını yenilemek isteyen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, AÖL 2. dönem kayıt yenileme başladı mı, ne zaman? Açık Lise 2. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
AÖL 2. dönem kayıt yenileme başladı mı, ne zaman? Açık Lise 2. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Lise sınav sonuçlarının belli olmasının ardından gözler yeni kayıt dönemine çevrildi. Peki, AÖL 2. dönem kayıt yenileme başladı mı, ne zaman? Açık Lise 2. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
AÇIK LİSE 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?
AÖL 1. dönem sonuçları açıklandı. Bunun yanında 2. dönem kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz açıklanmadı.
AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?
2022-2023 AÖL 1. Dönem sınavları online yapıldı. İkinci dönem sınavları online mı olacak henüz belli değil.
AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
Açık Öğretim Lisesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Öğrencilere sınavda 20 soru sorulur.
Açık Lise öğrencilerinin online sınavlarda soruları yanıtlamaları için 25 dakika süreleri bulunmaktadır. Bu süre dolduğunda öğrenciler, çevrim içi sınav ekranında sorulara yanıt veremez.
Öğrenciler için ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Açık Lise oturumlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmez. Puan hesaplaması yapılırken sadece doğru yanıtlar dikkate alınır.
Sınavlarda her doğru yanıtın puan olarak karşılığı 5'dir. En az 9 soruya doğru yanıt veren öğrenci dersi başarıyla tamamlamış sayılır.
Açık Lise çevrim içi sınav ekranında, başka sekme veya tarayıcıya geçmek yasaktır. Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen öğrencinin sınavları iptal edilir.
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- AÖL 2. dönem kayıt yenileme başladı mı, ne zaman? Açık Lise 2. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
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