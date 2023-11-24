2. ara tatil ne zaman, hangi ayda? Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi, kaç gün sürecek? MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi...
MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı ve ilk ara tatilin ardından Türkiye genelinde okullar, 20 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime başladı. Öğrenci, öğretmen ve veliler, ikinci dönem ara tatili tarihlerini beklerken, Diyanet'in 2024 takvimine göre dini bayram günleri de belirlendi. Ancak, ikinci ara tatilin ve Ramazan Bayramı tatilinin benzer tarihlerde olması, "İkinci ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili birleştirilecek mi?" sorusunu gündeme getirdi. İşte merak edilen detaylar...
Nisan ayındaki ikinci dönem ara tatiline yönelik geri sayım başlarken, öğrenci ve velilerin dikkati Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine çevrildi. Sömestr tatili olarak bilinen 15 tatil, 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. 2024 yılı resmi tatil günleri de belirlendi ve bu tatillerde okullar, üniversiteler, kamu kurumları, sağlık kuruluşları ve bankalar kapalı olacak. Öğrenciler, önceki yıllarda Ramazan Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi durumunda ek tatil avantajı yaşayabiliyordu. Peki 2. ara tatil bayramla mı birleşecek?
ARA TATİL KALDIRILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatil hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Tekin son dakika açıklamasında, "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor. Kurban Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu. Kaldırmadık, o tatil bayramı ile birleşmiş oluyor." ifadelerine yer verdi.
2024 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ VE ARA TATİL BİRLEŞTİ Mİ?
2024 Dini günler takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Müslümanların oruç ibadetini yerine getireceği Ramazan ayı 11 Mart tarihinde başlayacak.
Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından ise 3.5 günlük bayram tatili yapılacak. Ramazan Bayramı'nın arefe günü yarım gün olacak ve 9 Nisan Salı gününe gelecek.
Arefe günüyle beraber 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak Ramazan Bayramı tatili toplam 3.5 gün olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre bu yıl okullarda uygulanacak ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan tarihlerinde yapılacak. Bayram tatili ve ara tatil aynı tarihlere denk gelecek.
Dolayısıyla Bayram tatili ile ara tatil birleştirilmeyecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ikinci ara tatilde toplam 9 gün tatil yapacak.
İKİNCİ ARA TATİL ÖNCESİNDE YARIYIL TATİLİ ÖĞRENCİLERİ BEKLİYOR!
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili, yeni yılda Ocak-Şubat ayları arasında uygulanacak.
Yarıyıl tatili sebebiyle okullar 19 Ocak cuma günü kapanacak ve iki haftalık tatil başlayacak.
Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 5 Şubat 2024 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
Öğrenciler yarıyıl tatilinde toplam 16 gün tatil yapmış olacak!
OKULLAR 14 HAZİRAN'DA KAPANACAK!
11 Eylül'de başlayan 2023-2024 eğitim öğretim faaliyetleri 14 Haziran cuma günü sona erecek. Öğrenciler 3 aylık bir yaz tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılına ise 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. ara tatil ne zaman, hangi ayda? Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi, kaç gün sürecek? MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi...
- MEB son dakika: Ara tatil kararı netleşti! Bakan Yusuf Tekin son noktayı koydu! Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisine 2. ara tatil var mı, yok mu?
- Memura ocakta %51'lik zam tablosu çıktı! Memur emeklisine (4C) 5 haneli maaş piyangosu vurdu! Öğretmen, hemşire, doktor, vaiz 2024'te en düşük....
- OPTİK TEST: Resimde ilk gördüğünüz şey kişilik sırlarınızı açığa çıkarıyor! Ayı mı yoksa bıçak mı? Cevap sizi şaşırtacak!
- ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ALES sonuç ekranı kasım ayında açılacak mı? Puan kaç yıl geçerli?
- VGM burs sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? 2023-2024 VGM üniversite burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- Teyamül yoklaması ne zaman yapılacak? AK Parti belediye başkan aday adaylığı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bağkur 7200 güne düştü mü? Bağkur prim eşitleme açıklandı mı, Meclis'ten geçti mi? Bağkur erken emeklilik şartları neler?
- Mevduat faizleri zirveye çıktı! 50 bin, 500 bin, 1 milyon TL'lik faiz getirisi hesaplandı! 32 günlük hesaplama...
- Oğuzhan Muslu kimdir, mesleği ne? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu tutuklandı mı, neden?
- UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇ EKRANI 2023! MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? odsgm.meb.gov.tr
- TOKİ ayda 7-8 bin TL taksitle konut satıyor! Ucuza ev almak isteyenler o illere baksın! 2+1, 3+1 daire fiyatları...