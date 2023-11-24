2. ara tatil ne zaman, hangi ayda? Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi, kaç gün sürecek? MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi...

Nisan ayındaki ikinci dönem ara tatiline yönelik geri sayım başlarken, öğrenci ve velilerin dikkati Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine çevrildi. Sömestr tatili olarak bilinen 15 tatil, 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. 2024 yılı resmi tatil günleri de belirlendi ve bu tatillerde okullar, üniversiteler, kamu kurumları, sağlık kuruluşları ve bankalar kapalı olacak. Öğrenciler, önceki yıllarda Ramazan Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi durumunda ek tatil avantajı yaşayabiliyordu. Peki 2. ara tatil bayramla mı birleşecek?

ARA TATİL KALDIRILACAK MI?