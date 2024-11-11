Bugün okul var mı? 2024-2025 Kasım ara tatil ne zaman bitecek? MEB bu hafta okullar tatil mi?

Kasım ara tatili 11-15 Kasım tarihleri arasında başlarken, öğrenciler 9 Kasım'dan itibaren 9 günlük bir tatil dönemine girdi. MEB takvimine göre okullar, 18 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025'te başlayacak.

Bugün Okul Var Mı?

11 Kasım Pazartesi günü, Kasım ara tatilinin ilk günü olarak tatil süreci başladı. Öğrenciler ve öğretmenler, 9 Kasım'dan itibaren başlayan bir haftalık ara tatili geçirecek. Kasım ayındaki ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasını kapsarken, öğrenciler 9 gün boyunca derslerden uzaklaşacak. Ara tatilin ardından okullar 18 Kasım'da tekrar açılacak.

Okullar Ne Zaman Açılacak?

MEB tarafından belirlenen takvime göre, Kasım ara tatilinin bitişiyle birlikte öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü derslere geri dönecekler. Bu tarihten itibaren eğitim-öğretim yılı hız kesmeden devam edecek.

MEB Ara Tatil Takvimi 2024-2025

MEB tarafından yayımlanan takvimde, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'na ait diğer tatil tarihleri de belli oldu. Kasım ayındaki ara tatil 1-15 Kasım arasında gerçekleşirken, yarıyıl tatili 20 Ocak 2025'te başlayıp 31 Ocak 2025'te sona erecek. İkinci dönemin başlangıcının ardından ise Nisan ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.