DGS ek kayıt tercih kayıt ekranı ÖSYM 2024 | DGS ek tercih kayıtlar nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçları, adayların büyük bir merakla beklediği şekilde açıklandı. Ek yerleştirme sonuçlarının ardından, üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt işlemleri de başladı. 2024-2025 akademik yılı için DGS ek tercih üniversite kayıtları, 11 Kasım itibarıyla gerçekleştirilmeye başlandı. Bu yıl, kayıt işlemleri hem üniversitelere bizzat başvurularak hem de elektronik ortamda yapılabilecek.

DGS Ek Yerleştirme Sonuçları Öğrenildi

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında alınan DGS ek tercihlerinin yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfasından (https://sonuc.osym.gov.tr) ek yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılına adım atabilmek için gerekli işlemleri başlatmak üzere üniversitelere başvuracak.

Kayıt Tarihleri ve İşlemleri

DGS ek tercih kayıtları, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında üniversiteler tarafından gerçekleştirilecek. Elektronik kayıtlar ise, 11-13 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar, ilgili üniversiteye başvuru yaparak ya da internet üzerinden elektronik kayıt yaptırarak bu işlemleri tamamlayabilecekler.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Üniversite E-Kayıt" uygulaması devreye girecek. Adaylar, 11-13 Kasım tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden online kayıtlarını tamamlayabilecek. Elektronik kayıt işlemi başarılı şekilde gerçekleştirilen adayların, üniversitelerinin belirttiği belgelerle kayıtlarını tamamlamaları gerektiğini unutmamaları önemlidir.

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Kayıt İçin Gerekli Belgeler

DGS ek tercih üniversite kayıtları için adayların hazırlaması gereken belgeler, her üniversiteye göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak genel olarak istenen belgeler şu şekildedir:

📍Ön lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı

📍DGS sonuç belgesi ve yerleştirme puanlarını gösteren sonuç belgesi

📍Nüfus cüzdanı fotokopisi

📍Vesikalık fotoğraf

📍Transkript (onaylı)

📍Önlisans ders içerikleri (onaylı)

📍Askerlik çağındaki adaylar için askerlik durum belgesi

(Yukarıda sayılan belgeler üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösterebilir.)